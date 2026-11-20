La difese chiede rinforzi, proposto Estupinan. Repubblica: "Un esterno e un centrale a gennaio"

Come analizza la Repubblica (edizione Firenze), la risalita della Fiorentina dovrà partire soprattutto da una maggiore solidità difensiva. I numeri della prima parte di stagione sono preoccupanti: 25 reti incassate in 11 giornate, una media di 2,2 a partita che vale il secondo peggior rendimento del campionato, alla pari con Monza e Udinese e alle spalle soltanto del Sassuolo. Con Vanoli la media è scesa dai tre gol subiti a gara della gestione precedente ai due attuali, ma non abbastanza per immaginare una vera inversione di tendenza. L'obiettivo del tecnico, a partire dalla trasferta di lunedì, è quindi trovare maggiore equilibrio e tornare a conquistare qualche clean sheet. Per riuscirci potrebbe puntare sulla coppia centrale formata da Dragusin e Ranieri, con quest'ultimo pronto a riprendersi spazio grazie all'esperienza e alla conoscenza del compagno, già maturata ai tempi della Salernitana.

I rinforzi verso gennaio

Negli altri ruoli difensivi, Jimenez resta un punto fermo sulla destra, mentre a sinistra i progressi di Joao Mario e Valdepenas potrebbero permettere di gestire diversamente Viery, utilizzabile anche come esterno. Resta da valutare anche il rendimento di De Gea, protagonista di un avvio di campionato caratterizzato da interventi importanti ma anche da errori, come quello sul gol di Bremer contro la Juventus. La situazione del reparto è seguita con attenzione anche dal direttore sportivo Paratici, che avrebbe già individuato nel terzino sinistro una priorità per il mercato di gennaio: tra i profili proposti c'è Estupinian del Milan. Non è escluso, inoltre, l'arrivo di un altro centrale, soprattutto in caso di ulteriori difficoltà difensive o di una partenza di Pongracic.