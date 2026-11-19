Qui Monza, Varela torna dalla Nazionale senza giocare ma con il morale alto

Il Monza si prepara ad affrontare la Fiorentina con un Gustavo Varela carico di entusiasmo dopo la prima convocazione con il Portogallo. L'attaccante non è riuscito a esordire con la Nazionale maggiore, ma l'esperienza rappresenta comunque un passaggio importante nel suo percorso di crescita. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il centravanti portoghese è rientrato a Monza con grande motivazione e senza aver accumulato fatica durante gli impegni internazionali. Da oggi tornerà a lavorare agli ordini di Ivan Juric per preparare la sfida di lunedì contro la Fiorentina.

Varela è senza dubbio uno dei principali pericoli per la difesa viola. In un avvio di stagione particolarmente complicato per il Monza, che ha perso otto delle prime undici partite, l'attaccante ha rappresentato il principale riferimento offensivo della squadra. Sono infatti 9 i gol realizzati sui 17 complessivi dei brianzoli, oltre la metà dell'intera produzione offensiva.