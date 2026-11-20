FirenzeViola Gli occhi del mondo (e degli scout) su Croci: alle 16 comincia il Mondiale U17 dell'Italia

Il talento classe 2010 della Fiorentina è tra le stelle più luminose della rassegna iridata in Qatar. Ecco date, calciatori da tenere d'occhio e il cammino dell'Italia di Croci

Un bronzo mondiale da difendere, un titolo europeo da confermare e una nuova vetrina internazionale nella quale mettersi in mostra. L'Italia Under 17 si presenta in Qatar con ambizioni settate in alto, forte di una generazione che negli ultimi mesi ha già dimostrato di saper vincere. Tra i 21 convocati dal Ct Daniele Franceschini c'è anche un po' di Fiorentina: Federico Croci, talento classe 2010 del settore giovanile viola pronto a vivere il suo primo Mondiale U17.

La prima gara

Gli Azzurrini debuttano oggi alle 16 (diretta su RaiPlay) contro la Giamaica, nel gruppo E completato da Costa d'Avorio e Uzbekistan, avversarie rispettivamente il 23 e il 26 novembre. L'Italia arriva in Qatar dopo il terzo posto conquistato nel Mondiale del 2025, miglior risultato di sempre nella categoria, e il titolo europeo vinto a giugno in Estonia, superando il Belgio ai rigori con il portiere Christian Lupo protagonista (ma anche Federico Croci. Un gruppo che si conosce bene: la rosa attuale è infatti composta in larga parte dagli stessi calciatori che hanno conquistato il continentale.

Occhi su Croci

Una rosa, quella azzurra, composta da quasi esclusivamente 2008 e 2009: le eccezioni sono due, proprio Croci, sedici anni, insieme a Francesco Olivieri dell'Atalanta, anche lui sedicenne. Per il diamante viola si tratta di un'altra tappa di un percorso in grande ascesa. Nonostante l'età, il fantasista è stabilmente aggregato alla Primavera di Aurelio Andreazzoli, con cui ha già collezionato 10 presenze e 7 reti in campionato, oltre a un gol in Youth League. A questi numeri si aggiunge l'esordio in prima squadra, arrivato in Coppa Italia contro il Benevento. Attorno a lui l'attenzione è tanta. Andrea Ritorni, caposcout dell'agenzia Vigo Global Sport, ha raccontato a Repubblica come la priorità sia accompagnarne la crescita senza alimentare pressioni: «Tocca a noi farlo rimanere sereno e allontanare le pressioni che arrivano inevitabilmente da stampa, tifosi, mondo esterno. [...] Bruciarsi a quell'età è facile».

Gli altri

Non manca il talento nella spedizione azzurra: da Riccardo Cassano, classe 2009 del Como accostato da Cesc Fabregas a Pirlo e Busquets e già osservato da vicino anche da Roberto Mancini (che lo ha convocato per il recente stage della Nazionale A), all'attaccante atalantino Diego Perillo, passando per Thomas Corigliano della Juventus e Gianluca Okon-Engstler, oggi al Bruges e figlio dell'ex calciatore Paul Okon. Il torneo, con 48 nazionali al via, si concluderà il 13 dicembre: passano le prime due di ogni girone e le otto migliori terze. Tutte le partite si giocheranno nell'Aspire Zone, con la finale in programma all'Ahmad bin Ali Stadium. Nella giornata inaugurale sono arrivate le vittorie di Francia, Corea del Sud e Mozambico, oltre a quella dei padroni di casa del Qatar. A sorpresa, invece, l'Argentina è stata battuta 2-0 dall'Australia. Ora tocca agli Azzurrini, con un occhio particolare rivolto a quel talento viola che, pur essendo classe 2010, ha già imparato a frequentare palcoscenici da grandi.