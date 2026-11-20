Tre buone notizie dalla sosta, La Gazzetta: "Ma la difesa continua a far discutere"

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, la sosta per le Nazionali ha lasciato alla Fiorentina alcuni motivi per guardare con fiducia alla ripresa del campionato. Mastantuono è tornato a Firenze dopo la prima doppietta con l'Argentina, Oulai ha trovato il gol con la Costa d'Avorio e Njie ha ricevuto la prima convocazione dalla Svezia, dopo aver segnato in tre giornate consecutive. A questi segnali si aggiunge il possibile rientro di Arthur Atta tra i convocati per la trasferta di Monza, dopo oltre quaranta giorni di stop. Anche il rendimento negli scontri diretti in trasferta offre qualche indicazione incoraggiante: nelle tre gare di questo tipo disputate finora, i viola hanno ottenuto due vittorie, contro Venezia e Sassuolo, e una sconfitta a Genova.

Il problema principale resta però la tenuta difensiva. Dragusin rappresenta al momento l'unica certezza della linea arretrata, mentre Viery deve ancora crescere, Ranieri è fermo dopo l'infortunio e Pongracic non tornerà prima della fine del mese. Anche Jimenez e Joao Mario, pur garantendo un buon contributo offensivo sulle fasce, hanno mostrato qualche difficoltà in fase di copertura. I numeri confermano le fragilità del reparto: nelle ultime sei partite la Fiorentina ha incassato almeno due reti in cinque occasioni, arrivando a subirne tre contro il Como. Un rendimento che rischia di vanificare quanto prodotto in attacco, con 17 gol realizzati finora. Da Monza in poi, dunque, la squadra di Vanoli sarà chiamata soprattutto a trovare quella solidità che finora è mancata.