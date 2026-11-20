FirenzeViola Pazienza, transizione, costruzione... ma ora ci sono tre partite da vincere

La Fiorentina è chiamata a fare tre risultati positivi per rilanciarsi. Perché sarebbe difficile parlare di stagione di transizione

Questa fine di novembre per la Fiorentina si trasforma in un momento molto strategico o se preferite delicato. Perché dalle prossime tre partite passa tanto per i viola. Vanoli e i suoi dovranno giocare pensando ad un solo risultato utile: tre vittorie consecutive con Monza e Udinese fuori, Cagliari al Franchi. Facile? Tutt’altro, anzi, assai difficile, ma non c’è un piano B. Perché se arrivano 9 punti la Fiorentina riparte con discreto slancio: non per una rincorsa all’Europa, quella adesso sembra un’impresa, bensì per dare almeno una prospettiva diversa alla stagione. In caso contrario, cioè col fallimento di queste tre sfide, l’annata diventerebbe la fotocopia di quella passata.

Chance da cogliere

E allora sì che sarebbe una tragedia calcistica, per non parlare delle polemiche che ne scaturirebbero. E’ un’occasione ghiotta per i viola, con il massimo rispetto di Monza, Udinese e Cagliari. La carta nel pallone conta il giusto, ma queste squadre non hanno un potenziale tecnico paragonabile alla Fiorentina. Quindi sarebbe arrivata l’ora di dimostrarlo. Anche per un altro valido motivo.

Come si può parlare di transizione?

La società con modalità ufficiali e non, ha fatto sapere che l’annata in corso potrebbe servire da transizione, per costruire un futuro migliore. E dunque occorre tanta pazienza… Come se i tifosi viola negli ultimi due lustri non ne avessero avuta. Ai divulgatori del vocabolo pazienza andrebbe fatta una domandina facile, facile… "Scusate, ma voi dove avete vissuto negli ultimi anni…?". Benvenuti nel fantastico mondo di super quark.

È l'ora di dare un'accelerata

Con uno sforzo, proviamo a capire. D’accordo, con tanti calciatori nuovi bisogna avere pazienza per vedere i frutti, ma non si può nemmeno accettare di viaggiare come una littorina quando la Fiorentina avrebbe i mezzi per sposare l’alta velocità. Allora sotto con la sgassata. Cari viola, almeno queste tre occasioni per fare punti non lasciatele scappare. La pazienza non può diventare l’alibi per giustificare le sconfitte.