"Vecchio caro Franchi". A Firenze biglietti salati: il punto del Corriere Fiorentino

Come riporta il Corriere Fiorentino, il tema del costo delle trasferte nel calcio italiano è tornato al centro del dibattito, con la Fiorentina che ha deciso di intervenire attraverso le parole del direttore generale Alessandro Ferrari. Il dirigente viola ha evidenziato le difficoltà crescenti per i tifosi nel seguire la propria squadra, tra prezzi elevati e procedure di acquisto complicate, sottolineando la necessità di introdurre anche in Italia un tetto ai prezzi dei settori ospiti, come già avviene nei principali campionati europei. Una problematica sollevata da tempo anche dalla tifoseria organizzata viola, che in diverse occasioni ha scelto di disertare le trasferte per protestare contro i costi dei biglietti.

La questione, però, riguarda anche la stessa Fiorentina, finita recentemente al centro delle critiche dei tifosi juventini per i 40 euro richiesti per il settore ospiti al Franchi. La ristrutturazione dello stadio e la ridotta disponibilità di posti hanno inoltre contribuito all'aumento dei prezzi: dal 2019 biglietti e abbonamenti viola hanno registrato rincari medi tra il 25% e il 55%, con le nuove tessere a partire da 365 euro. In Europa, invece, diversi campionati hanno introdotto limiti specifici per i settori ospiti, dai 10 euro più Iva della Francia ai 30 euro della Spagna, fino alle 30 sterline della Premier League. Secondo il quotidiano, la richiesta di Ferrari apre quindi una riflessione necessaria, ma chiama in causa anche la società viola, che dovrà dimostrare coerenza tra le parole e le proprie politiche di prezzo.