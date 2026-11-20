Atta vede Monza, Corriere dello Sport: "Verso la convocazione, utile nel 4-2-3-1"

Arthur Atta si avvicina finalmente al ritorno a disposizione di Paolo Vanoli, come rimarca stamani il Corriere dello Sport-Stadio. Sono trascorsi esattamente due mesi dall'ultima partita disputata dal centrocampista francese, Fiorentina-Napoli, e la sosta per le nazionali ha permesso di completare il percorso di recupero dal sovraccarico ai muscoli dell'addome. Dopo aver lavorato tra sedute personalizzate e allenamenti parzialmente in gruppo, il classe 2003 dovrebbe partire con i compagni per la trasferta di Monza, tornando così tra i convocati dopo aver saltato sei gare consecutive. Difficile immaginare un impiego dal primo minuto, ma non è esclusa la possibilità di vederlo in campo nella seconda parte della partita. Atta, arrivato dall'Udinese per un investimento complessivo che valuta il suo cartellino circa 40 milioni di euro, ha collezionato finora cinque presenze in campionato per 335 minuti.

Il suo recupero rappresenta una risorsa importante anche per le possibilità tattiche della Fiorentina. Secondo il quotidiano, sarà complicato immaginarlo nel ruolo di uno dei due mediani del 4-2-3-1 attualmente utilizzato da Vanoli: il francese potrebbe invece giocarsi una maglia da trequartista con Pedro Gonçalves. In prospettiva, il tecnico potrebbe anche valutare un passaggio al 4-3-2-1, con Atta e Gonçalves impiegati insieme alle spalle di Pellegrino, affiancati da due centrocampisti come Ndour e Oulai. Una soluzione più offensiva e tecnicamente ricca, che comporterebbe però la rinuncia a Njie. Il rientro graduale di Atta, quindi, potrebbe offrire a Vanoli nuove alternative per valorizzare la qualità dei giocatori viola nella metà campo avversaria.