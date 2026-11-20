La Fiorentina dribbla come nessuno in Serie A, La Nazione: "Arma da sfruttare meglio"

Come evidenzia La Nazione, la Fiorentina si distingue in Serie A per la capacità di saltare l'uomo: con una media di 11,4 dribbling riusciti a partita, la squadra viola occupa il primo posto in questa speciale statistica. Un dato che testimonia la qualità degli interpreti offensivi a disposizione di Vanoli, in particolare Franco Mastantuono e Alieu Njie, due giocatori in grado di creare imprevedibilità, rompere gli equilibri e mettere in difficoltà le difese avversarie. Le loro iniziative permettono alla squadra di guadagnare metri, creare superiorità numerica e trovare spazi anche nelle situazioni più complicate. Nonostante questo primato, però, resta un problema da risolvere: la capacità di trasformare le giocate individuali in occasioni da gol.

La Fiorentina, infatti, riesce spesso ad arrivare nella zona offensiva del campo e a costruire situazioni interessanti, ma non sempre trova la giocata decisiva per concretizzare quanto prodotto. Il salto di qualità passa quindi dalla capacità di rendere più efficace il lavoro collettivo, migliorando i collegamenti tra centrocampo e attacco e accompagnando le iniziative dei singoli con movimenti e inserimenti adeguati. Mastantuono e Njie possono essere due risorse fondamentali per accelerare la manovra, ma servirà costruire attorno a loro soluzioni offensive più strutturate. L'obiettivo di Vanoli sarà quello di sfruttare il talento dei propri giocatori non soltanto per superare l'avversario nell'uno contro uno, ma anche per creare occasioni concrete, aumentare la pericolosità negli ultimi metri e trovare maggiore continuità realizzativa.