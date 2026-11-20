Anche la Fiorentina sul 'nuovo Reijnders'. Occhi su Mijnans del PSV

Secondo TMW, anche la Fiorentina sarebbe sulle tracce del centrocampista olandese. Che piace a diversi club del campionato italiano

Sven Mijnans è finito nel mirino di diverse società italiane, tra cui Bologna, Fiorentina, Roma, Lazio, Milan e Napoli. Lo riporta TMW, scrivendo che il centrocampista offensivo olandese, classe 2000, è stato acquistato pochi mesi fa dal PSV per 13 milioni di euro, ma il suo valore sarebbe già almeno raddoppiato grazie a un avvio di stagione particolarmente brillante: nelle prime dieci giornate di campionato ha realizzato 9 gol e fornito 2 assist. Numeri che confermano una crescita costante, dopo una precedente annata chiusa con 21 reti in 50 presenze. Numeri che lo hanno portato all'accostamento con Tijjani Reijnders, già passato in Serie A con la maglia del Milan.

Le caratteristiche

Oltre alla capacità realizzativa, Mijnans si distingue per intelligenza tattica, qualità tecnica e abilità negli inserimenti. È in grado di partecipare alla costruzione della manovra, muoversi tra le linee e verticalizzare rapidamente una volta recuperato il pallone. Nel suo repertorio figurano anche una buona efficacia sui calci piazzati e la capacità di incidere sia in fase di rifinitura sia in zona gol. Il salto in Serie A richiederebbe un adattamento a ritmi e intensità differenti, ma le sue caratteristiche hanno attirato l'attenzione dei principali club italiani, con il Napoli che starebbe valutando concretamente un possibile investimento.