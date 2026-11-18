Pongracic ancora a parte: nel mirino le gare con Udinese e Cagliari

Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto sulle condizioni di Marin Pongracic e Fabiano Parisi, entrambi ancora alle prese con il percorso di recupero dai rispettivi problemi fisici. Il difensore croato, che ha riportato una lesione mio-fasciale al capo lungo del bicipite femorale della coscia destra, ha svolto anche nell’ultima seduta un lavoro personalizzato, lontano dal resto del gruppo. Le possibilità di recuperarlo per la trasferta di lunedì contro il Monza sono ormai molto ridotte, se non nulle. Lo staff medico viola punta quindi a riaverlo a disposizione per i successivi impegni: il 29 novembre contro l’Udinese al Bluenergy Stadium oppure, con maggiori probabilità, per la sfida casalinga del 7 dicembre contro il Cagliari.

Il programma di recupero di Parisi

Prosegue invece senza particolari intoppi il recupero di Fabiano Parisi, che ha continuato ad allenarsi individualmente. Lunedì l’ex Empoli era tornato a svolgere la parte atletica insieme ai compagni, un segnale positivo nel suo percorso di riavvicinamento al gruppo. Il suo rientro sta procedendo secondo programma e lo staff viola continua a monitorarne quotidianamente le condizioni, con l'obiettivo di riportarlo gradualmente a disposizione di Vanoli.