Qui Monza, Jay Robinson in ripresa: può tornare già con la Fiorentina

Il Monza è l’unica squadra tra le ultime sei della Serie A a non aver cambiato allenatore. Ivan Juric resta al suo posto nonostante il terzultimo posto con sette punti. Finora i biancorossi si sono affidati soprattutto ai gol di Gustavo Varela, capocannoniere con nove reti e seguito dal Napoli, ma il tecnico ha trovato una nuova risorsa nel giovane Jay Robinson, classe 2007 arrivato in prestito dal Southampton, come ricorda l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Jay Robinson pronto per la Fiorentina

Esterno offensivo rapido e imprevedibile, Robinson ha già segnato due gol e servito un assist. Dopo un affaticamento all’adduttore accusato in nazionale, dovrebbe essere regolarmente disponibile per la sfida di lunedì contro la Fiorentina. Juric lo ha schierato nove volte, sette da titolare, e il giovane inglese ha conquistato spazio nelle gerarchie, superando Zeballos. Nonostante una difesa tra le più battute del campionato, il Monza può contare su un attacco da 17 reti, il settimo migliore della Serie A. Robinson potrebbe rivelarsi un'arma importante nella corsa alla salvezza.