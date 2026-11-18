Un filotto per tornare a vincere. A gennaio l'occasione del mercato

Come scrive la Repubblica (ediz. Firenze) si apre un periodo fondamentale per la Fiorentina, chiamata a riscattare un inizio di stagione deludente. Da lunedì, con la trasferta di Monza, fino al 20 dicembre, i viola affronteranno cinque gare di campionato in meno di un mese, oltre agli ottavi di Coppa Italia contro il Napoli. Un ciclo importante per risalire la classifica e ritrovare fiducia. Dopo Monza, la squadra di Vanoli farà visita all'Udinese il 29 novembre, per poi ospitare il Cagliari il 7 dicembre.

La necessità di tornare a vincere

Una partita importante anche per interrompere il digiuno di vittorie casalinghe, che dura dallo scorso aprile. Seguiranno la trasferta di Parma il 13 dicembre e la sfida al Bologna dell'ex Palladino, in programma il 20 al Franchi. Saranno 15 i punti a disposizione: conquistarne una decina permetterebbe alla Fiorentina di allontanarsi dalla zona pericolosa e affrontare con maggiore serenità la seconda parte della stagione. A gennaio, inoltre, il mercato offrirà un'altra occasione per rinforzare la rosa.