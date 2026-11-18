Gonçalves su Fagioli: "Impressiona per qualità. E Atta è un maestro"
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Nel corso dell’intervista concessa al Corriere dello Sport - Stadio, Pedro Gonçalves ha parlato di alcuni suoi compagni di squadra in maglia viola.
Quello che l’ha impressionata per qualità?
"Fagioli".
Una parola per descrivere De Gea?
"Vincente".
Una per Mastantuono?
"Fenomeno".
Una per Atta.
"Ne dico tre: maestro di calcio".
Fine del viaggio: ci darebbe il titolo per favore?
"Io sono ambizioso come lo è la Fiorentina: insieme siamo perfetti".
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