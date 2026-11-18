Scaloni: "A Mastantuono serve tranquillità, sarà un gran giocatore"

Il ct dell’Argentina Lionel Scaloni è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo per 7-0 nell’amichevole contro la Costa Rica, con Franco Mastantuono, esterno della Fiorentina, protagonista grazie a una doppietta: "Stiamo accompagnando la crescita di Nico Paz, cercando di fargli comprendere che una partita non si vince da soli, ma insieme alla squadra. Le qualità individuali e i colpi di genio devono essere messi al servizio del gruppo. La squadra viene prima di tutto. Se lo ha capito anche il più grande calciatore della storia, che ha bisogno dei compagni per vincere, come potrebbero non capirlo Nico, Franco (Mastantuono) e tutti i giovani che arrivano? Il messaggio è stato recepito".

È un'Argentina fatta anche di giovani.

"Mastantuono era il più giovane in campo. È uno dei ragazzi che dobbiamo accompagnare nella crescita senza bruciare le tappe. Credo abbia bisogno di tranquillità e sostegno nel suo percorso. Sono sicuro che diventerà un grande giocatore, come gli altri. Per questo è importante evitare soprannomi e paragoni che potrebbero danneggiarlo. Abbiamo disputato una buona partita e siamo soddisfatti, ma non c'è altro da aggiungere".