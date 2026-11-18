Ferrari sul Franchi: "Procede bene, ma non è quello che volevamo"

Il dg della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha toccato anche il tema stadio nell'intervista concessa stamani a La Nazione: "Stiamo lavorando per presentare la nostra proposta definitiva. Tutto, possiamo dirlo, sta andando avanti con la massima cordialità e rapporti sereni nella trattativa con l’amministrazione. Il peso economico del nostro apporto è quello che ormai tutti sapete (55 milioni più un ammontare indicativo di 30-40 milioni per gli arredi interni, ndr), poi ovviamente c’è la questione dell’utilizzo della nuova struttura".

Lo stadio che vorrebbe o che sogna lei, Ferrari, qual è?

"Uno stadio che dovrà essere vissuto, sul modello dei tanti che abbiamo visto girando un po’ per l’Europa. Uno stadio dove non si va soltanto per apprezzare lo spettacolo sportivo, ma per viverlo. Per aver spazi d’incontro come quelli in Inghilterra dove i calciatori si danno il cinque con i tifosi… Ma vi ricordo che, comunque sia, noi parteciperemo alla realizzazione di un progetto, di uno stadio che non è quello che avevamo disegnato noi".