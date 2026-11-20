Ecco l'iniziativa per i biglietti di Fiorentina-Cagliari. A Monza mille tifosi

Nella sua edizione odierna, il Corriere dello Sport-Stadio fa il punto sui tifosi della Fiorentina che andranno in trasferta lunedì sera a Monza e sulla linea che il club sta portando avanti per le prossime sfide da giocare in casa. La società ha lanciato nelle scorse ore un'iniziativa particolare: in occasione della prossima gara al Franchi, fissata per lunedì 7 dicembre contro il Cagliari, tutte le tifose di nome “Viola” potranno richiedere un biglietto gratis per loro. In vista della prossima sfida invece, a Monza, previsti circa mille presenti nel settore ospiti.