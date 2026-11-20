Goncalves: "Riscatto? Preferisco non pensarci. In estate potevo finire al Milan"

In una lunga intervista, Pedro Goncalves parla del suo possibile futuro ancora a Firenze e torna sulle trattative di quest'estate

In un'intervista rilasciata al quotidiano portoghese Record, l'attaccante Pedro Gonçalves ha raccontato le sue prime impressioni sull'esperienza alla Fiorentina e il rapporto con l'allenatore Paolo Vanoli, soffermandosi anche sulla possibilità di essere riscattato dal club viola. Ecco le sue dichiarazioni: "Mi trovo bene alla Fiorentina e in questo momento voglio essere qui. Vanoli è un allenatore che apprezzo molto. Ho letto le sue parole positive nei miei confronti, ma anche se avesse espresso giudizi negativi mi avrebbe fatto comunque piacere. Adesso spetta a me lavorare al meglio per ricambiare la fiducia che lui e i dirigenti viola mi stanno dimostrando. Voglio dimostrare sul campo di meritare questa considerazione".

Così sull'adattamento in Italia: "Il percorso sta procedendo positivamente. Quando sono arrivato non avevo il ritmo partita e avevo bisogno di ritrovare la condizione. Inoltre, dopo sei anni trascorsi nella stessa società, con abitudini e routine consolidate, ho dovuto affrontare un cambiamento importante. Trasferirsi all'estero, trovare una nuova casa e ambientarsi in un altro Paese comporta anche un certo stress per la famiglia. Ho dovuto conoscere la città e il club, dove tra l'altro svolgiamo più lavoro in palestra. Gradualmente sto riuscendo a esprimere il mio calcio e mi auguro di fare ulteriori progressi. Per quanto riguarda la lingua, la società mi mette a disposizione un insegnante e il fatto di aver giocato in Spagna mi aiuta a comprendere molte parole, che hanno somiglianze con lo spagnolo e il portoghese. Parlare, invece, è più complicato: finisco spesso per mescolare italiano, spagnolo e portoghese".

La Serie A e la differenza col Portogallo: "È un campionato in cui tante squadre competono per raggiungere l'Europa o per vincere il titolo, quindi ogni partita presenta delle difficoltà. Le formazioni italiane prestano molta attenzione ai particolari. Alcune, come Roma, Frosinone e Monza, adottano anche un sistema di marcature a uomo: questo obbliga a ragionare e prendere decisioni più velocemente".

Goncalves poi parla del possibile riscatto: "Da parte della Fiorentina non mi è arrivata alcuna comunicazione e, sinceramente, adesso preferisco non concentrarmi su questo argomento. Voglio mantenere la tranquillità e pensare a ciò che devo fare quotidianamente. Siamo soltanto a novembre e il mio obiettivo è giocare, allenarmi bene ogni giorno, dare tutto e contribuire a vincere il maggior numero possibile di partite. Vorrei anche trovare più spazio e partecipare a quante più gare possibile. La città e il club mi piacciono molto, per questo voglio continuare a dare il meglio. Più avanti vedremo come andranno le cose".

Infine un retroscena sull'estate scorsa, tra Amorim e il possibile trasferimento al Milan: "Con Amorim ho avuto un rapporto molto positivo e mi sono trovato davvero bene con lui. Durante l'estate si era presentata la possibilità di trasferirmi al Milan, anche se non so esattamente cosa sia successo successivamente. Quella prospettiva mi aveva portato ad aspettare prima di valutare altre soluzioni, ma alla fine il trasferimento non è andato in porto. Ora, però, sono un giocatore della Fiorentina e, come ho già detto, sono molto contento di essere qui".