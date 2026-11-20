Njie non preoccupa. Sarà rivalutato, ma c'è ottimismo verso Monza

Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, dopo il giorno di riposo concesso ieri alla squadra, Paolo Vanoli riprenderà oggi gli allenamenti in vista della trasferta di lunedì a Monza. Il tecnico ritroverà tutti i nazionali, compreso Franco Mastantuono, che questa volta avrà a disposizione un giorno di lavoro in più rispetto alla precedente sosta e si candida così a partire dal primo minuto. Possibile conferma anche per Christ Inao Oulai, che sta guadagnando posizioni nelle gerarchie e potrebbe essere schierato titolare al Brianteo. A fargli spazio sarebbe Nicolò Fagioli, per il quale si prospetta un turno di riposo con un eventuale ingresso a gara in corso.

Sul fronte infermeria arrivano segnali incoraggianti per Alieu Njie: non sono stati ritenuti necessari controlli dopo il problema alla coscia accusato durante Polonia-Svezia, perché l'infortunio non sarebbe di particolare entità. Le sue condizioni saranno comunque rivalutate alla ripresa degli allenamenti, ma al momento non destano eccessive preoccupazioni. Prosegue invece il lavoro personalizzato di Marin Pongracic e Fabiano Parisi, entrambi impegnati nel recupero dai rispettivi infortuni. Per l'ex Lecce, in particolare, il possibile rientro è previsto in occasione della partita contro l'Udinese.