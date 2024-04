COR.FIO., Lo spettro dei rigori e l'incubo G. Rangers

FirenzeViola.it

L’edizione odierna del Corriere Fiorentino analizza una situazione che potrebbe verificarsi questa sera se nessuna delle due squadre dovesse prevalere sull’altra nei 120 minuti: i calci di rigore. Il Viktoria Plzen, infatti, oltre allo 0-0 fatto registrare nella gara di andata contro i viola, veniva da due medesimi risultati contro il Servette e ai calci di rigore il portiere Jedlicka fu l’eroe di serata, riuscendone a respingere due su quattro.

Certo, la Fiorentina finora quando è andata ai rigori (in Coppa Italia contro Parma e Bologna) è stata quasi perfetta, segnandone nove su nove, ma in campionato ne ha falliti quattro degli ultimi cinque (a cui va aggiunto pure quello in Supercoppa Italiana tirato alle stelle da Ikoné). Di certo, chiosa il quotidiano, i tanti tifosi gigliati eviterebbero volentieri di dover vivere nuovamente la lotteria dei tiri dagli undici metri, con l’incubo della semifinale dell’allora Coppa UEFA del 2008 quando l’errore di Vieri mandò i Glasgow Rangers in finale contro lo Zenit.