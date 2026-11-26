Ritorno al vecchio assetto: a Udine fuori Goncalves e dentro Brescianini

Come riporta La Nazione, la prima mossa di Vanoli per ridare equilibrio alla Fiorentina potrebbe essere il ritorno al 4-3-3, modulo già utilizzato nella prima parte della sua esperienza in viola e sul quale la squadra ha lavorato a lungo. L'inserimento di Brescianini a centrocampo, in attesa del pieno recupero di Atta, garantirebbe maggiore corsa e fisicità, offrendo anche un aiuto ai terzini in fase difensiva. A rischiare il posto sarebbe Pedro Gonçalves, apparso in difficoltà contro il Monza e incapace di incidere nel ruolo di trequartista.

Il possibile cambio di modulo potrebbe riaprire anche il discorso relativo a Fagioli, che tornerebbe in corsa per il ruolo di play. Con due mezzali più dinamiche e fisiche ai suoi lati, il centrocampista avrebbe maggiori possibilità di esprimersi in fase di costruzione e, allo stesso tempo, potrebbe beneficiare di una maggiore copertura quando la squadra è senza palla. Vanoli potrebbe mettere in pratica questa soluzione già domenica contro l'Udinese, sfruttando meccanismi che il gruppo conosce.