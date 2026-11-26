Pro e contro del 3-5-2, Njie l'ago della bilancia: Vanoli vuole valorizzarlo

Nelle riflessioni tattiche di Vanoli per le prossime settimane un ruolo importante lo avrà anche Alieu Njie, attualmente tra i giocatori più in forma della Fiorentina e uno dei pochi capaci di incidere negli ultimi trenta metri. La sua crescita e la fiducia acquisita rappresentano un elemento da tutelare, soprattutto nella ricerca di un nuovo equilibrio. Il ritorno al 4-3-3 o l'eventuale passaggio al 3-4-3 non penalizzerebbero lo svedese, mentre discorso diverso sarebbe per moduli come il 3-5-2 o il 3-4-1-2, che rischierebbero di escluderlo.

In un eventuale 3-5-2, al fianco di Pellegrino potrebbe trovare spazio Mastantuono, mentre nel 3-4-1-2 sarebbe previsto un trequartista alle spalle delle due punte. Un'alternativa potrebbe essere quella di impiegare Njie a tutta fascia, sfruttandone la corsa, ma con il rischio di appesantirne il lavoro difensivo e limitarne la lucidità offensiva. Vanoli dovrà quindi trovare un assetto che garantisca maggiore solidità senza sacrificare quanto di positivo la Fiorentina ha mostrato nell'ultimo mese, a partire proprio dalla crescita dello svedese. Proprio per questi dubbi, l'ipotesi del 3-5-2 è difficile da applicare, ma non esclusa. Lo riporta stamani La Nazione.