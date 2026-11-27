"Dragusin-Ranieri, tocca a voi". Repubblica traccia il punto sulla difesa

Come riporta la Repubblica nell'edizione di Firenze, la Fiorentina continua a fare i conti con una situazione complicata nel reparto arretrato, già secondo peggiore del campionato con 28 reti incassate. All'infortunio di Pongracic, fermo da oltre un mese per una lesione muscolare rimediata contro l'Inter, si è aggiunto quello di Viery, costretto a uscire durante la partita con il Monza. Gli esami hanno evidenziato una lesione del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra: il brasiliano ha già iniziato il percorso riabilitativo e sarà rivalutato nelle prossime settimane. Sicuramente salterà le gare contro Udinese e Cagliari, mentre resta da capire se potrà tornare a disposizione per gli impegni successivi contro Parma, Napoli in Coppa Italia e Bologna, l'ultimo appuntamento del 2026.

L'emergenza coinvolge anche gli altri centrali: Ranieri è appena rientrato dopo aver smaltito un problema al piede, mentre Pongracic non sarà recuperabile per la trasferta di Udine. In questa situazione Dragusin è stato chiamato agli straordinari, avendo disputato finora tutti i minuti di campionato. Contro l'Udinese, dunque, la coppia titolare dovrebbe essere composta proprio dal rumeno e da Ranieri, con l'obiettivo di trovare finalmente una partita senza gol al passivo. Intanto la squadra ha iniziato il ritiro al Viola Park dopo la sconfitta di Monza: giocatori e staff resteranno insieme fino alla sfida di domenica, accompagnati dalla presenza della dirigenza al completo. L'obiettivo è ritrovare concentrazione, compattezza e quell'umiltà invocata da Vanoli dopo la prestazione in Brianza.