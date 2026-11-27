La Fiorentina torna su Shpendi, Tuttosport: "A gennaio Viola e Cagliari posso riprovarci"

Secondo il quotidiano torinese la Fiorentina e il Cagliari faranno un nuovo tentativo, a gennaio, per l'attaccante del Cesena

Come scrive Tuttosport, Cristian Shpendi è sempre più uno dei nomi più interessanti del campionato di Serie B. L'attaccante italo-albanese si è preso la scena con una tripletta nel 5-1 rifilato dal Cesena all'Ascoli, confermandosi capocannoniere del torneo. Il suo rendimento sta trascinando la squadra allenata da Alino Diamanti, salita al quinto posto e reduce da cinque risultati utili consecutivi, con 13 punti conquistati. Shpendi ha trovato la rete in nove delle tredici partite disputate e il suo valore, secondo il quotidiano, è cresciuto fino a raggiungere almeno i 6 milioni di euro.

Il suo futuro potrebbe diventare uno dei temi caldi del mercato di gennaio. Già nelle ultime battute della sessione estiva era stato vicino alla Cremonese, con un'operazione da circa 4 milioni poi sfumata. Adesso sul giocatore, che da tempo ambisce a misurarsi con la Serie A e ha attirato attenzioni anche dall'estero, potrebbero tornare Fiorentina e Cagliari, già interessate in passato. Il Cesena vorrebbe naturalmente trattenere il proprio attaccante per continuare a inseguire i playoff, ma una possibile soluzione potrebbe essere la cessione a gennaio con permanenza in prestito fino al termine della stagione. Una formula che consentirebbe al club romagnolo di incassare e, allo stesso tempo, non privarsi subito del suo uomo più rappresentativo.