Riecco il 4-3-3. Vanoli a Udine con Fagioli, anche Atta rivede il campo

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Paolo Vanoli ha ribadito anche nelle ore trascorse al Viola Park la necessità di mettere da parte individualismi ed eccessi, puntando invece su equilibrio, lavoro di gruppo e maggiore attenzione in entrambe le fasi di gioco. In vista della trasferta di Udine, l'allenatore viola sembra orientato a tornare al 4-3-3, modulo che garantirebbe una maggiore solidità grazie alla presenza di un centrocampista in più. Tra le possibili novità c'è il ritorno dal primo minuto di Nicolò Fagioli, che potrebbe comporre la mediana insieme a Cher Ndour e Marco Brescianini.

Riecco Atta

Un ruolo importante nei prossimi impegni potrebbe averlo anche Arthur Atta, arrivato proprio dall'Udinese durante il mercato estivo e rimasto fermo per circa due mesi a causa di un infortunio. Il francese, 23 anni, è tornato tra i convocati a Monza e domenica potrebbe ritrovare il campo per alcuni minuti in quella che è stata la sua ex squadra, dove ha trascorso due stagioni da protagonista. Il suo impiego sarà poi gradualmente incrementato nelle partite successive, con l'obiettivo di riportarlo progressivamente a pieno regime. Atta potrà essere utilizzato sia da mezzala sia sulla trequarti e, secondo il quotidiano, potrebbe diventare una sorta di nuovo acquisto per la Fiorentina nel mese di dicembre.