Ederson sogno della Fiorentina: ecco perché è destinato a rimanere 'proibito'

Ederson piace alla Fiorentina che lo ritiene il centrocampista perfetto per Vanoli: prezzo e volontà del giocatore lo rendono un sogno proibito

Il mercato si avvicina a grandi passi verso l'inizio ufficiale previsto per il 28 di dicembre, con la Fiorentina che sta cercando già da tempo il centrocampista che manca allo scacchiere di Vanoli. Nella mattina di ieri, il Corriere dello Sport - Stadio ha parlato di 'sogno Ederson', giocatore che però l'Atalanta valuta 40 milioni di euro, poco meno dei 45 milioni di euro che i nerazzurri avevano accettato dal Manchester United prima che l'operazione saltasse quando tutto sembrava già concluso.

L'interesse nell'estate del 2022

La Fiorentina ha probabilmente perso il treno per il brasiliano nell'estate del 2022, prima che Ederson venisse acquistato proprio dalla Dea per circa 15 milioni di euro più il cartellino di Lovato. L'allora ds Pradè lo stava seguendo con attenzione, visti i mesi in granata che lo avevano portato agli onori della cronaca, ma la rapidità dell'Atalanta fu decisiva e il giocatore raggiunse Gasperini con buona pace dei viola.

Cifre e volontà del giocatore lo rendono un sogno proibito

Per caratteristiche Ederson sarebbe il centrocampista ideale per Vanoli, ma anche se il suo avvio con l'Atalanta non è stato dei migliori, pare quasi impossibile immaginarsi una trattativa sia tra i club che tra il brasiliano e la Fiorentina. Prima di tutto per una questione di cifre, ma anche per l'eventuale volontà del centrocampista che dopo i problemi con i Red Devils sta comunque aspettando una chiamata da una società al momento più ambiziosa rispetto a quella viola.

