Sosta per le nazionali, il rientro di Mastantuono può slittare a giovedì: oggi torna Fagioli
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È stata una domenica di riposo per la Fiorentina, che si è presa ventiquattro ore per recuperare le energie e iniziare ufficialmente l’operazione Monza. Da oggi i ragazzi di Paolo Vanoli riprenderanno gli allenamenti con l’obiettivo di preparare minuziosamente la trasferta di campionato in programma lunedì 23 coi biancorossi. In giornata rientrerà al Viola Park Nicolò Fagioli, per il resto del gruppo bisognerà aspettare altri due giorni.
Mercoledì sono previsti i rientri di Christ Inao Oulai, Beto, Alieu Njie e Radu Dragusin. Pure quello di Franco Mastantuono, anche se i tempi del viaggio potrebbero far slittare il ritorno effettivo a giovedì. Lo riferisce stamani il Corriere dello Sport.
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