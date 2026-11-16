Infermeria viola, la Nazione: "Atta oggi in gruppo, fiducia per Ndour a Monza"

Riparte oggi la preparazione della Fiorentina in vista del prossimo impegno di campionato contro il Monza, fissato per lunedì 23 novembre. Dopo il riposo di domenica, Vanoli riaccoglierà i giocatori impegnati con le rispettive nazionali e farà il punto sulle condizioni degli indisponibili. Tra i possibili recuperi c'è quello di Arthur Atta, che dopo settimane di lavoro individuale dovrebbe tornare oggi ad allenarsi con il resto della squadra. Lo staff non vuole correre rischi e punta ad averlo tra i convocati per la trasferta, con un iniziale impiego dalla panchina.

Situazione da monitorare anche per Cher Ndour: il centrocampista ha lasciato in anticipo il ritiro dell'Under 21 a causa di un problema alla caviglia, ma le sensazioni sono positive e potrebbe essere disponibile anche per una maglia da titolare. Non saranno invece della partita, con ogni probabilità, Marin Pongračić e Fabiano Parisi. Il difensore punta a rientrare entro la fine del mese, mentre per il terzino il percorso di recupero prevede un primo ritorno sul campo con la Primavera, prima del reinserimento in prima squadra previsto per la metà di dicembre. Lo scrive La Nazione.