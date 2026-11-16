Terzino sinistro cercasi, la Repubblica: "Viola pronti ad andare sul mercato"

Il secondo ruolo in cui la Fiorentina proverà ad intervenire a gennaio, dopo il centrocampo, è quello del terzino sinistro. Gli esperimenti con Viery, Valdepenas e Joao Mario non hanno ancora individuato un padrone definitivo per quella zona di campo. La Fiorentina cerca quindi un giocatore già pronto, possibilmente con esperienza in Serie A. Nel 2027 è atteso anche il rientro di Parisi, ma resta da valutare quale sarà la sua condizione dopo il lungo stop. Non è escluso un intervento al centro della difesa.

Per quanto riguarda invece il ruolo del difensore centrale, Thiago Gabriel del Lecce rappresenta un profilo particolarmente apprezzato, ma la valutazione economica complica l’operazione. Più percorribile potrebbe essere la pista Neumann del Birmingham. Con quattro centrali attualmente in rosa, un eventuale innesto sarebbe soprattutto un investimento in prospettiva. Sul fronte delle uscite, resta da definire il futuro di Dodô, ancora tra i possibili partenti, mentre Brescianini potrebbe diventare una pedina utile anche in eventuali trattative. Situazione diversa per Sottil, ormai ai margini del progetto. Lo riferisce la Repubblica.