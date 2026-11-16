FirenzeViola Fiorentina, ribaltone in mediana? Oulai è pronto a prendere le chiavi del centrocampo viola

L'ivoriano cresce, mentre Fagioli attraversa un momento complicato: il progetto estivo per la mediana viola ora potrebbe concretizzarsi

Probabilmente è già dalla scorsa estate che la Fiorentina aveva iniziato a pensare ad un centrocampo senza Niccolò Fagioli. È infatti in tal senso che veniva letta l’operazione legata all’arrivo di Inao Oulai, centrocampista ivoriano classe 2006, arrivato a Firenze sulle ali dell’entusiasmo di un mondiale ben disputato e con la prospettiva di diventare il nuovo perno della mediana viola. Le difficoltà di adattamento di Oulai però, in concomitanza anche con la permanenza a Firenze di Fagioli, per il quale non sono arrivate le offerte economicamente importanti che la Fiorentina si aspettava, hanno contribuito a rimettere al centro del progetto gigliato l'ex Juventus, tornato in cabina di regia con stabilità, soprattutto da quando Vanoli è tornato sulla panchina della Fiorentina prendendo il posto di Grosso.

La crescita di Oulai

Ora però che neanche con il ritorno del tecnico che più di tutti era riuscito ad esaltarlo, impostandolo nel ruolo di vertice basso di un centrocampo a tre, ossia Vanoli, Fagioli sta riuscendo a ripetere i livelli di prestazione offerti nella seconda parte della scorsa stagione, finendo con l’essere criticato anche per le prove offerte con la maglia dell’Italia, può essere arrivato il momento giusto per provare ad effettuare in modo definitivo il passaggio di consegne con Oulai. Il centrocampista ivoriano infatti, con il passare delle settimane, si è adattato sempre di più al nostro calcio, alzando di poco a poco il livello tecnico e tattico delle proprie prestazioni.

Ribaltone nelle gerarchie?

Per quanto infatti ancora probabilmente non sia maturo dal punto di vista delle conoscenze di campo e alle volte risulti essere istintivo nelle scelte, l’ex centrocampista del Trabzonspor sta mostrando una personalità e un’intraprendenza che per il momento, lo stesso Fagioli, entrato in una sorta di tunnel negativo a livello soprattutto psicologico, non sembra più riuscire a mostrare. Ecco perché, già dal rientro dalla sosta contro il Monza, nel caso in cui non si dovesse optare per il doppio play, per la Fiorentina potrebbe iniziare quel passaggio di consegne, con Oulai in campo al posto di Fagioli, che era stato progettato in estate e che di fatto si concretizzerebbe con qualche mese di ritardo.