Ulivieri: “Vanoli è una garanzia. Mastantuono? Ha qualità da campione, è tanta roba”

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha fatto il punto sulla situazione della Fiorentina, soffermandosi sulle scelte in panchina, dal divorzio con Fabio Grosso al ritorno di Paolo Vanoli, fino ad arrivare al talento di Mastantuono. L'ex allenatore ha espresso il proprio pensiero in un'intervista rilasciata alla Nazione:

Lei avrebbe dato un po’ di tempo in più a Grosso? "Guardi, mi è dispiaciuto molto per lui. Io credo che Grosso fosse stata la scelta giusta per questo tipo di squadra. Poi le cose sono andate diversamente e sono state prese decisioni".

E richiamare Vanoli che mossa è stata? "La migliore che si potesse fare, visto che si era deciso di cambiare. Sono contento per Vanoli. Anche perché ripartendo con lui si è scelto di far tornare sulla panchina il tecnico che l’anno prima aveva lavorato bene, portato a casa il risultato e che aveva saputo costruire qualcosa. Paolo era una garanzia sulla quale è stato giusto tornare a puntare".

Il giudizio sulla squadra guidata da Vanoli resta in parte positivo, anche se Ulivieri sottolinea la necessità di ulteriori miglioramenti: "La squadra gioca bene a tratti. Produce momenti di buon gioco. Momenti, appunto, quindi c’è ancora da lavorare".

Tra gli aspetti che richiedono maggiore attenzione c'è sicuramente la tenuta del reparto arretrato, ma non solo: "I numeri parlano chiaro e dicono che la Fiorentina prende troppi gol. Quindi, di sicuro, c’è una grossa difficoltà nella fase difensiva. Ma c’è anche un problema piuttosto evidente e da non sottovalutare e trascurare nell’atteggiamento del gruppo quando la Fiorentina è nella fase di non possesso palla. Tante volte l’abbiamo vista farsi un po’… schiacciare".

Ulivieri si è poi soffermato sulle caratteristiche della rosa viola, analizzando il rapporto tra giovani, propensione offensiva ed equilibrio tattico: "Attenzione. Bisogna distinguere i due concetti. Primo, la Fiorentina credo sia una squadra nata principalmente con l’obiettivo di farci divertire, perché allo stadio si va per divertirsi. Io credo sia costruita e pensata con questo spirito. In passato, prendiamo ad esempio la storia scritta dalla Fiorentina ye-ye, ci sono state squadre realizzate solo per strappare applausi che hanno poi portato a cose incredibili".

Un altro elemento di difficoltà, secondo l'allenatore, riguarda le caratteristiche dei centrocampisti a disposizione: "È chiaro che in questo gruppo non ci sono centrocampisti con caratteristiche di incontrista e questo porta sempre a una sofferenza importante nella fase difensiva".

Infine, Ulivieri ha indicato in Mastantuono il giocatore che più lo ha impressionato, soffermandosi sulle sue qualità e sui margini di crescita: "Quell’argentino sulla fascia. Mastantuono. Deve aggiungere, ovviamente, qualcosa al suo gioco, ma Mastantuono è tanta roba. Ha qualità da campione e lo ha già fatto vedere".

Non manca anche un riferimento alle critiche rivolte al giovane argentino per il suo atteggiamento in campo: "Che fa semplicemente quello che deve fare un gran giocatore. Riceve palla, finta, poi taglia e la porta dentro. Dove deve aggiungere qualcosa, come dicevo prima, è nell’andare a provare a portarsi sull’altro piede, su quello… sbagliato. Ma lo farà, ricordatevelo".