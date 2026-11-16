Dodo verso l'addio a gennaio, il Corriere dello Sport: "Separazione senza tensioni"

Il 2026 potrebbe rivelarsi un anno da dimenticare per Dodo, che in questa stagione ha collezionato una sola presenza dal primo minuto. Una situazione di stallo che riguarda anche il rinnovo, fermo ormai da circa un anno: il contratto scade a giugno 2027 e da febbraio il brasiliano potrà trovare un accordo con un'altra squadra, lasciando la Fiorentina a parametro zero in estate. A bloccarsi sembra essere stata anche la sua crescita. Prima di approdare a Firenze, nel luglio 2022, l'ex Shakhtar era considerato un talento ambito, tanto da essere vicino al Bayern Monaco. Oggi, a 27 anni, il quadro è decisamente diverso. Dopo la titolarità nella gara d'esordio contro la Roma, Dodo ha raccolto soltanto 46 minuti nelle successive undici partite.

La situazione dovrà essere chiarita in tempi brevi. La Fiorentina proverà a trovare una soluzione già a gennaio, cercando una nuova destinazione per il giocatore e ridimensionando le richieste rispetto alla scorsa estate. Dodo si aspettava offerte da club più importanti, ma ora punta a una separazione senza tensioni. Tra società ed entourage non c'è ancora rottura e la volontà è quella di evitare uno scontro. Se non dovesse arrivare la cessione, resterebbe aperta anche la strada del rinnovo. Le possibilità ci sono ancora, ma il tempo a disposizione è sempre meno.