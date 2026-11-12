Profondo rosso viola: l'eredità choc per Joseph

Joseph Commisso e la madre al primo anno di gestione hanno dovuto staccare subito un assegno cospicuo per ripianare le perdite societarie e la squadra ha rischiato la terza retrocessione in 40 anni ed il futuro per ora è incerto

Negli anni ottanta del secolo scorso andava di moda, tra gli altri, un telefilm ( telenovela) dall’accattivante titolo ‘Anche i ricchi piangono’. Alla dipartita del presidente viola Rocco Commisso, il figlio Joseph (e la vedova Catherine) hanno ricevuto un’eredità importante, impegnativa e che in molti non hanno esitato a giudicare chic (magari invidiandola), tra le altre proprietà, un club calcistico come la Fiorentina. Eppure al primo anno di gestione il presidente Joseph si è trovato costretto a staccare il suo primo assegno per ripianare le perdite societarie, un assegno molto pesante e più choc che chic da 100 milioni di euro.

Rosso di bilancio 2025-26

Ciò a fronte del notevole rosso del bilancio 2025-2026 pari a 136,4 milioni di euro con un monte ingaggi di 121 milioni di euro, quando quasi tutte le fonti giornalistiche hanno per lungo tempo sostenuto che il monte ingaggi viola si aggirasse attorno ai 60 milioni di euro, i numeri certificati sul bilancio comprovano che in realtà si tratta del doppio e dimostrano quanto siano spesso approssimative, quando non inesatte, le cose che si raccontano sui numeri della Fiorentina (e del calcio in genere).

Terza retrocessione sfiorata

Ma incurie della stampa a parte, cotanto sforzo profuso dalla Fiorentina giunta appunto a produrre una voragine da 136,4 milioni è servita di fatto, anche questo lo narrano i freddi e tristi numeri delle cronache calcistiche, a disputare una stagione disperata e disperante in cui la squadra, prima condotta da Pioli (poi liquidato con 10 milioni ovvero 2,5 a punto gli poteva andar peggio!), poi da Vanoli, ha sfiorato non già il suo terzo agognato scudetto o una qualificazione Champions, bensì la sua terza retrocessione in meno di un quarantennio. Le è andata bene, si fa per dire, all’esorbitante costo di uno sbilancio da 136,4 milioni.

E il futuro?

E il futuro? Taluni domanderanno chiedendo lumi sul campionato in corso e sui numeri che riporterà alla fine. Ebbene, è presto detto: da una partenza così in rosso, la tendenza rimane quella verso il colore inviso ai tori, ma al momento è impossibile quantificarla. Ma chiudendo, se è vero che anche i ricchi talvolta piangono, specie tra le Alpi e le piramidi si trova sempre un buon modo per far piangere più forte i poveri perciò come dicevano le telenovele ( continua…).