Atta e Ndour recuperano, Pongracic e Parisi più lontani: il punto sugli infortunati

Come riporta La Nazione, dopo la giornata di riposo la Fiorentina tornerà ad allenarsi domani pomeriggio al Viola Park per preparare la trasferta contro il Monza, in programma lunedì 23 novembre. L’attenzione di Vanoli è rivolta soprattutto agli infortunati, con segnali incoraggianti per Arthur Atta e Cher Ndour. Il francese, dopo il parziale rientro in gruppo, ha svolto ieri una seduta personalizzata già prevista dal programma di recupero: l’obiettivo è tornare stabilmente ad allenarsi con i compagni nei prossimi giorni e candidarsi per la convocazione. Anche Ndour, fermatosi per un problema alla caviglia durante il ritiro dell’Under 21, dovrebbe riaggregarsi presto alla squadra e non sembra a rischio per la ripresa del campionato.

Per Pongracic e Parisi tempi più lunghi

Da sottolineare che nonostante la domenica di riposo per la squadra, Atta e Ranieri proseguono oggi il lavoro personalizzato e con loro, anche se servirà più tempo per rivederlo, Marin Pongracic. Il difensore croato punta a rientrare entro la fine di novembre, dopo il problema muscolare accusato contro l’Inter. Per Fabiano Parisi invece, reduce dall’infortunio al ginocchio, il recupero procede regolarmente ma i tempi sono più lunghi: nelle prossime settimane tornerà gradualmente in campo con la Primavera, con l’obiettivo di rimettersi a disposizione di Vanoli da metà dicembre.