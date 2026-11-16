FirenzeViola In caso di offerta, vendereste Fagioli a gennaio? Ecco il parere dei tifosi su Radio FirenzeViola

Le ultime prestazioni deludenti e la sostituzione all'intervallo contro il Belgio alimentano il malcontento: gli ascoltatori di Radio FirenzeViola aprono alla cessione a gennaio.

Il momento di Nicolò Fagioli continua a far discutere. La prestazione negativa con la maglia dell'Italia nella sfida di ieri sera contro il Belgio, terminata con la sostituzione all'intervallo, ha ulteriormente alimentato le critiche nei confronti del centrocampista viola. Un periodo complicato che si aggiunge alle ultime uscite poco convincenti con la Fiorentina, dove l'ex Juventus non è riuscito a garantire il rendimento che ci si aspettava da lui.

Il parere degli ascoltatori

Un'involuzione che non è passata inosservata nemmeno tra i tifosi, sempre più perplessi davanti alle prestazioni del numero viola. A confermare il clima di sfiducia è arrivato anche il sondaggio proposto da Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Buongiorno Firenze" ai propri ascoltatori, ai quali è stato chiesto se la società dovrebbe prendere in considerazione una possibile cessione di Fagioli già nella finestra di mercato di gennaio. Le risposte hanno evidenziato una posizione piuttosto netta: gli ascoltatori si sono espressi favorevolmente all'ipotesi di una partenza, manifestando di fatto la propria delusione nei confronti del centrocampista. Un segnale significativo del malcontento che si sta creando attorno al giocatore, il cui rendimento è ormai finito al centro del dibattito.

Momento delicato

Per Fagioli, dunque, il momento è particolarmente delicato. Dopo essere tornato al centro del progetto viola, anche con l'arrivo di Vanoli, colui che nella seconda parte della scorsa stagione era riuscito ad esaltarlo, il centrocampista non sta riuscendo a ripagare la fiducia ricevuta. E adesso, oltre alle difficoltà sul campo, deve fare i conti anche con una parte della tifoseria che sembra aver perso la pazienza.