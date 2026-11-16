Italia, Fagioli il peggiore in campo contro il Belgio: "Travolto dal ritmo. Serata buia"

Tornato titolare ieri con l'Italia in casa del Belgio, dopo la panchina a San Siro contro la Francia, Nicolò Fagioli è stato protagonista di una brutta prova, che lo ha visto essere sostituito dal ct Mancini all'intervallo, e che gli è valsa questa mattina secondo i quotidiani sportivi italiani la palma di peggiore in campo degli azzurri. Questi i voti per il centrocampista della Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport 4: Il palleggio è un'arte, a lui conosciuta: in azzurro sembra dimenticarsene nonostante Mancini non gli abbia fatto mancare la fiducia.

La Nazione 4,5: La mossa sbagliata. Impreciso e travolto dal ritmo dei padroni di casa.

Il Corriere dello Sport 4: Impegna subito Lammens, è un lampo nel buio di una serata che lo ha visto protagonista in negativo. Fa poco, non riesce ad essere decisivo e ad incidere, né nell’arginare, né nel proporre. Infatti mancini lo toglie.

Tuttosport 5: Mancini lo inserisce dall’inizio per provare a verticalizzare, ma a parte un’occasione nei primi minuti si eclissa e sparisce dal campo, fagocitato dalla mediana super dinamica dei Diavoli Rossi.

la Repubblica 4,5: I diretti avversari lo sovrastano a velocità doppia