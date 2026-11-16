Fiorentina, Paratici ha le idee chiare per gennaio. Repubblica: "Tre gli obiettivi viola"

Il mercato di gennaio della Fiorentina non dovrebbe essere caratterizzato da grandi stravolgimenti. Le idee della società sono già delineate: intervenire a centrocampo con un mediano, trovare un rinforzo sulla corsia sinistra e valutare l'eventuale acquisto di un centrale difensivo. Paratici e i suoi collaboratori sono al lavoro per completare il gruppo attuale, senza mettere in discussione il progetto avviato in estate e destinato a proseguire anche in futuro. Per finanziare le prossime operazioni sarà importante anche il capitolo cessioni, seguendo il percorso intrapreso nella precedente sessione.

Tra riscatti, trasferimenti e plusvalenze, a partire da giugno 2027 il club potrebbe ricavare una cifra vicina agli 80 milioni. Entrate che permetterebbero di affrontare i prossimi mercati con maggiore disponibilità economica. Lo riporta la Repubblica.