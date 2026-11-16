Da Kean a Piccoli, la Fiorentina fa i conti. La Nazione: "Possibile incasso da 110 milioni"

La Fiorentina guarda alle possibili entrate derivanti dal mercato per alleggerire il peso degli investimenti estivi, che hanno raggiunto quota 130 milioni, e contenere un passivo di bilancio pari a 136 milioni. Nel migliore degli scenari, i ricavi dalle cessioni potrebbero toccare i 110 milioni, ma servirà che tutti i riscatti vadano a buon fine. La vendita più onerosa è stata quella di Moise Kean al Como per 36 milioni. L'attaccante è ancora senza reti in campionato e attualmente fermo dopo l'intervento alla tibia. Definito anche il futuro di Roberto Piccoli, ceduto al Bologna in prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni più 2 di bonus in caso di salvezza, dopo l'acquisto dal Cagliari per 25 milioni. Il Torino ha invece pagato un milione per ciascuno dei prestiti di Niccolò Fortini e Pietro Comuzzo, con riscatti fissati rispettivamente a 9 e 20 milioni. Una formula che ha permesso ai viola di sistemare Fortini, classe 2006 che non intendeva rinnovare.

Sono già definitive le cessioni di Lucas Beltrán e Matías Moreno, rispettivamente per 7,3 e 6,5 milioni, con il 50% sulla futura rivendita mantenuto in entrambi i casi. Le operazioni minori hanno fruttato complessivamente oltre 13 milioni, compresi i 4 milioni incassati per il trasferimento di Costantino Favasuli al Napoli. Il totale dipenderà soprattutto dalle decisioni del Torino e dalla salvezza del Bologna. Lo scrive La Nazione.