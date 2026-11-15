Monza nel mirino per due viola ai box: il punto del Corriere Fiorentino

Come riporta il Corriere Fiorentino, la Fiorentina prosegue al Viola Park la preparazione in vista della trasferta di Monza, con particolare attenzione alle condizioni degli infortunati. Il principale osservato è Arthur Atta, fermo da quasi due mesi per un sovraccarico funzionale ai muscoli dell’addome. Il centrocampista francese ha alternato sedute personalizzate e lavoro parziale con il gruppo, mostrando grande voglia di rientrare. Vanoli vuole però averlo a disposizione soltanto quando sarà al meglio: le prossime sedute saranno decisive per capire se potrà tornare ad allenarsi regolarmente e ottenere la convocazione. Il suo recupero sarebbe importante anche sul piano tattico, considerando la possibilità di impiegarlo sia da mezzala sinistra nel 4-3-3 sia da trequartista nel 4-2-3-1.

Gli altri infortunati

Buone indicazioni anche per Cher Ndour, rientrato dal ritiro dell'Under 21 per un fastidio alla caviglia e attualmente impegnato in un lavoro differenziato. Situazione più delicata in difesa, reparto che ha già incassato 25 gol nelle prime undici giornate. Luca Ranieri, assente nelle ultime cinque partite per un problema al piede, ha ritrovato continuità in allenamento dopo essere tornato in panchina contro la Juventus e spera di raccogliere minuti già a Monza. Più indietro Marin Pongracic, ancora alle prese con il recupero dalla lesione al bicipite femorale rimediata a fine ottobre. Per Fabiano Parisi, fermo da maggio dopo la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, servirà invece attendere dicembre: il prossimo mese sarà fondamentale per il graduale rientro in gruppo e il successivo recupero della condizione atletica.