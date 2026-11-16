Hojbjerg primo obiettivo viola, la Repubblica: "Paratici prova ad anticipare la Juventus"

L'attenzione principale sul mercato per la Fiorentina, secondo quanto riportato questa mattina da la Repubblica, è rivolta alla mediana: il 4-2-3-1 ha messo in luce l'assenza di un giocatore capace di recuperare palloni, garantire muscoli e mettere a disposizione esperienza internazionale, offrendo maggiore copertura alla squadra. Il principale obiettivo porta a Pierre-Emile Hojbjerg, oggi al Marsiglia. Il danese ha già conosciuto Paratici durante l'esperienza al Tottenham e risponde all'identikit cercato dalla dirigenza. La capacità di giocare in una mediana a due, insieme a fisicità e solidità nelle due fasi, lo rende un candidato ideale.

Anche la Juventus avrebbe mostrato interesse, ma Paratici starebbe cercando di anticipare la concorrenza per avvicinare il centrocampista alla Fiorentina. Rimane percorribile, almeno sullo sfondo, anche la strada che conduce a Lucas Torreira. L'ex viola sarebbe accolto positivamente dai tifosi, ma la presenza di Oulai e Fagioli, con caratteristiche in parte simili, ha ridotto l'interesse per il suo ritorno. Più distante Noriega del Gremio, soprattutto per i costi dell'operazione e per le difficoltà legate all'inserimento nel calcio italiano a stagione in corso.