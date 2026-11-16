FirenzeViola Fagioli sostituito e bocciato in Nazionale: ora un mese per decidere il suo futuro

Partita insufficiente ieri sera per Fagioli schierato titolare dal ct Mancini nella Nazionale contro il Belgio

Un'altra prestazione deludente quella di Nicolò Fagioli in Nazionale ieri sera contro il Belgio. L'Italia restituisce alla Fiorentina un giocatore da ritrovare, rimotivare, forse rincuorare. Ma anche sul quale continuare a fare inevitabilmente delle riflessioni per gennaio. Il ct Mancini lo aveva scelto come titolare vista l'assenza di Frattesi ma alla sua decima presenza in azzurro il centrocampista viola non ha inciso e col passare del tempo ha finito col fare il semplice compitino, senza aggiungere nulla alla manovra. Un po' il percorso che recentemente gli ha fatto perdere parzialmente terreno anche nella Fiorentina. La sostituzione a fine primo tempo assomiglia ad una bocciatura proprio nel giorno in cui c'era la speranza di un suo rilancio.

Regista o mezzala, ancora alla ricerca di se stesso

Eppure non aveva iniziato male: schierato da mezzala, si è spesso diviso i compiti di regia con Tonali e nei primi dieci minuti pareva finalmente poter far vedere appieno le sue qualità andando anche vicino al gol con un tiro dall'interno dell'area. Poi, subito dopo, una interessante imbucata in area, quindi ecco, da quel momento progressivamente si è spento, sbagliando anche qualche pallone molto pericoloso. Tutta l'Italia ha sofferto nel primo tempo ma il campo ha detto che in questo momento tra lui e Frattesi c'è un bel divario, ovviamente a favore del laziale.

Cosa fare con Fagioli



Se da una parte adesso ci si chiede cosa fare con Fagioli per poter far emergere le potenzialità dell'ex juventino, al tempo stesso sta al giocatore provare a fare un passo in avanti, tentare di reagire, scuotersi. E deve farlo adesso, all'età di 25 anni. L'anno passato fu definito Fagiolino dal ds Pradè che aggiunse che ora toccava a lui diventare Fagiolone. Ecco, quel gradino (o gradone verrebbe dire) soprattutto sul piano delle personalità, della rabbia, ancora non è stato salito. Da qui a gennaio però ci saranno sei giornate di campionato (più la Coppa Italia con il Napoli) per provare a recuperare un po' di posizioni. L'obiettivo per lui sarà quello di non demoralizzarsi. C'è bisogno anche di Fagioli. Poi a gennaio si tireranno le somme, ammesso che possano arrivare delle offerte interessanti.