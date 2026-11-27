Il colpo più significativo di Paratici: Atta torna a Udine dopo il blitz estivo

La sfida di domenica contro l'Udinese rappresenterà una partita particolare per Arthur Atta, che tornerà nello stadio in cui si è messo in mostra prima del trasferimento a Firenze. Il centrocampista francese potrebbe avere l'occasione di dare il proprio contributo alla Fiorentina in un momento particolarmente delicato, dopo la pesante sconfitta di Monza. Il suo acquisto era stato uno dei colpi più significativi della prima campagna estiva di Fabio Paratici, che era riuscito a superare la concorrenza di Newcastle e Inter e a convincere l'Udinese a privarsi di uno dei suoi talenti.

L'operazione, conclusa dopo una trattativa portata avanti con attenzione, ha comportato un investimento complessivo di circa 40 milioni di euro. La Fiorentina ha versato una parte fissa di 25 milioni, a cui si sono aggiunti bonus e una percentuale sulla futura rivendita riconosciuta al club friulano. In particolare, l'Udinese si è garantita il 30% del prossimo trasferimento del giocatore, una quota che i viola avrebbero la possibilità di ridurre al 10% versando altri 5 milioni nelle casse bianconere. Ora, dopo il periodo di stop per infortunio, Atta è chiamato a ritrovare progressivamente la condizione e a dimostrare il proprio valore, magari proprio nella partita contro la sua ex squadra. Lo scrive stamani La Nazione.