Al Brianteo due centravanti in gran forma: Monza-Fiorentina vista dalle punte

La sfida di lunedì sera tra Monza e Fiorentina metterà di fronte due attaccanti protagonisti di un avvio di stagione importante, seppur con numeri differenti. Da una parte Gustavo Varela, capocannoniere della Serie A con nove reti in dieci presenze, una ogni 94 minuti, e già convocato dalla nazionale maggiore portoghese. Dall’altra Mateo Pellegrino, reduce dai gol contro Sassuolo e Juventus e chiamato a confermarsi per dare continuità alla crescita mostrata nelle ultime settimane. Come sottolinea La Nazione, il centravanti viola ha realizzato quattro reti, al pari di Mastantuono, con una media di un gol ogni 200 minuti circa e un dato di 1,99 expected goals: un rendimento superiore alle occasioni avute a disposizione.

Per Vanoli sarà importante anche riuscire a coinvolgere maggiormente Pellegrino negli ultimi metri. La crescita degli esterni Mastantuono e Njie, entrambi capaci di creare superiorità numerica, potrebbe favorire l’argentino, così come il progressivo recupero di Atta. Dopo un inizio altalenante e un periodo di difficoltà sotto porta, i gol delle ultime due giornate hanno restituito fiducia al centravanti, che a Monza avrà un’occasione importante per proseguire il proprio percorso. Alla Fiorentina servono infatti le sue reti per risalire la classifica e trovare un attaccante capace di raggiungere la doppia cifra.