Dal record di Budimir al sorpasso su Beto, Corriere dello Sport: "Pellegrino domina"

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, Mateo Pellegrino ha conquistato il ruolo di centravanti titolare della Fiorentina, scalando le gerarchie e superando Norberto Beto, che inizialmente sembrava destinato a raccogliere l'eredità di Moise Kean. L'argentino ha trovato la rete nelle ultime due gare contro Sassuolo e Juventus, festeggiando il gol segnato ai bianconeri con l'iconica esultanza a mitraglia di Gabriel Omar Batistuta. Paolo Vanoli sembra intenzionato a puntare ancora su di lui dal primo minuto anche nella trasferta di lunedì a Monza.

I numeri in crescita

I numeri confermano il buon momento dell'attaccante: quattro gol in Serie A, a fronte di 1,99 xG, ai quali si aggiunge la marcatura in Coppa Italia contro il Pisa. Pellegrino ha inoltre vinto 27 dei 48 duelli aerei disputati, con una percentuale del 56,2%, e ha totalizzato 17 conclusioni, sette delle quali nello specchio della porta. Particolarmente efficace nel gioco aereo, dal primo gol di testa realizzato in Serie A il 18 marzo 2025 è arrivato a quota nove reti con questo fondamentale, alla pari con Ante Budimir. Nato a Valencia nel 2001, era stato vicino alla Juventus prima che il direttore sportivo Frederic Massara abbandonasse la pista. La Fiorentina ha poi investito 22,5 milioni di euro più 2,5 di bonus, garantendogli un contratto quinquennale da 1,3 milioni netti a stagione.