Calciomercato La Fiorentina si iscrive alla corsa per Sven Mijnans: costa 25 milioni

I dirigenti viola seguono attentamente Sven Mijnans, trequartista del PSV. Su di lui c'è mezza Serie A: costa 25 milioni

Come anticipato da FirenzeViola.it a marzo, e rilanciato da TuttoMercatoWeb.com nella mattinata di ieri, la Fiorentina è interessata al centrocampista olandese Sven Mijnans. Classe 2000 e di proprietà del PSV, fa il trequartista ma all’occorrenza anche la mezzala offensiva. Su di lui ci sono Bologna, Roma, Lazio, Milan e Napoli. Acquistato dai Boeren per 13 milioni di euro - l'anno scorso giocava nell'AZ Alkmaar - il suo valore pare essere già raddoppiato grazie a un ottimo avvio di stagione: 9 gol e 2 assist nelle prime 10 giornate, dopo aver chiuso la precedente annata con 21 reti in 50 presenze.

Le caratteristiche tecniche

È un calciatore tecnico e intelligente tatticamente, capace di inserirsi, giocare tra le linee, partecipare alla manovra e rendersi pericoloso sotto porta. Per caratteristiche è stato accostato a Tijjani Reijnders. Mijnans si distingue pure per la qualità sui calci piazzati. A 26 anni sta vivendo il miglior momento della carriera, unendo maturità tattica e continuità di rendimento. Allo stato attuale il Napoli sembra il club più interessato, ma anche la Fiorentina segue con attenzione il ragazzo nato a Spijkenisse, che potrebbe rappresentare un rinforzo importante per la trequarti. Il suo valore si aggira sui 25 milioni.