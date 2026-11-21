Le ultime per Monza: Oulai scalza Fagioli, Ndour rientra. Asterisco Njie

Come riporta La Nazione, arrivano segnali incoraggianti dal Viola Park in vista della trasferta di lunedì contro il Monza. Arthur Atta si avvicina al ritorno tra i convocati dopo circa due mesi di stop: il centrocampista francese, che finora ha seguito un programma personalizzato tra terapie e lavoro individuale, ieri ha ripreso ad allenarsi parzialmente con il resto della squadra. Anche Cher Ndour è vicino al rientro in gruppo, dopo aver smaltito il problema alla caviglia accusato durante gli impegni con l'Under 21. Nel frattempo, Alieu Njie ha continuato a lavorare parzialmente con i compagni e Vanoli, ritrovati tutti i nazionali dopo il giorno di riposo di giovedì, ha potuto riprendere le prove tattiche.

Le scelte per Monza

Per la gara di Monza il tecnico dovrebbe confermare il 4-2-3-1, modulo già adottato nell'ultima mezz'ora contro il Sassuolo e dall'inizio nella sfida con la Juventus. In mediana Christ Oulai sembra al momento favorito su Nicolò Fagioli per affiancare il compagno di reparto davanti alla difesa. L'ivoriano, reduce dal primo gol con la propria Nazionale contro il Gambia, garantirebbe maggiore dinamismo e capacità di superare la pressione avversaria. Anche le condizioni di Ndour potrebbero incidere sulle scelte. Rimane infine da chiarire la posizione di Njie: con lo svedese titolare, la Fiorentina avrebbe un riferimento naturale sulla fascia e una soluzione immediata per ripartire dopo il recupero del pallone. In caso di partenza dalla panchina, Vanoli dovrebbe invece modificare la distribuzione dei compiti offensivi sugli esterni.