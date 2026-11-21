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Vanoli dal dolore alla gioia ma con una spiegazione mancante. A gennaio sostituire Christensen, non De Gea. Brutta aria intorno a Fagioli ma la soluzione non è il mercatodi Pietro Lazzerini
Le più lette
1 Vanoli dal dolore alla gioia ma con una spiegazione mancante. A gennaio sostituire Christensen, non De Gea. Brutta aria intorno a Fagioli ma la soluzione non è il mercato
3 Esempio per Vanoli, risorsa per il club. Ma a gennaio arriva un altro esterno: il paradosso Parisi
Copertina
FirenzeViolaEsempio per Vanoli, risorsa per il club. Ma a gennaio arriva un altro esterno: il paradosso Parisi
Luca CalamaiUn grande mercato invernale per inseguire l'Europa. Hojbjerg, Estupinan e Falcone sono buone idee. Fagioli in bilico
Lorenzo Di BenedettoUn difensore e un centrocampista, ma forse servirà anche un centravanti. Beto può cambiare le carte in tavola ma deve tornare quello di un tempo. Paratici avrà ancora budget a gennaio, ma eviti altri errori
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