FirenzeViola Fantasia ed elmetto: Goncalves, quel lato operaio che piace a Vanoli e un riscatto che passa da Monza

Il tecnico della Fiorentina ha elogiato il sacrificio mostratogli da Goncalves. Il portoghese sta bene a Firenze e vuole meritarsi il riscatto

Conoscevamo il suo talento, adesso anche la sua abnegazione. Pedro Goncalves sarebbe potuto essere un giocatore del Milan, se non fosse che l’estate scorsa è stata la Fiorentina a spuntarla per il suo cartellino. Lo ha raccontato ieri lo stesso portoghese, dicendosi soddisfatto del suo presente in viola e raccogliendo gli elogi di Vanoli, pronto a schierarlo con maggior costanza già dalla gara di Monza.

A servizio di Vanoli

Uno dei più talentuosi di questa Fiorentina, Goncalves è stato richiesto a gran voce dal pubblico di fede viola per buona parte dei primi mesi di stagione, dato lo scarso utilizzo fino a poche settimane fa di uno dei pochi giocatori in grado di vedere e leggere calcio al di sopra della media. Ma se le sue doti da estroso fantasista non sono mai state discusse, ieri dalla lettera aperta di Vanoli è fuoriuscito anche il suo lato più ‘operaio’, da giocatore disposto al sacrificio: "Mi ha detto: «Mister, anche solo per 5 minuti, ma io ci sono». Allora capisci che stai costruendo qualcosa, che davanti a questa possibilità di crescita e lavoro, puoi andare in battaglia".

Tra campo e riscatto, ma il futuro è Monza

Per la prima volta conosciamo la predisposizione al lavoro di un calciatore che in carriera è sempre stato più offensivo che di equilibrio, e che adesso è ben saldo sul presente, per affermarsi anche col giglio cucito sul petto. "Il riscatto? Da parte della Fiorentina non mi è arrivata alcuna comunicazione e, sinceramente, adesso preferisco non concentrarmi su questo argomento. Vorrei trovare più spazio e partecipare a quante più gare possibile. La città e il club mi piacciono molto, per questo voglio continuare a dare il meglio. Più avanti vedremo come andranno le cose", dice l’ex Sporting sul suo futuro, che adesso si chiama Monza. Forte di due settimane di lavoro al Viola Park, Goncalves si candida per una maglia da titolare per iniziare questa crescita appena avviata.