Mondiale U17, l'Italia nel segno di Croci: basta un quarto d'ora per incidere

Inizia nel migliore dei modi il Mondiale Under 17 dell’Italia, che a Doha supera 6-0 la Giamaica. Tra i protagonisti c’è Federico Croci, attaccante classe 2010 del settore giovanile della Fiorentina, autore di una doppietta nei primi 15 minuti che ha indirizzato subito la partita. Al 7’ è stato il più rapido ad arrivare sulla respinta del portiere dopo la conclusione di Landi, firmando il tap-in dell’1-0; otto minuti più tardi ha raddoppiato con una giocata personale, puntando la difesa e trovando l’angolo più lontano. Per il giovane viola, già a quota otto reti tra campionato e Youth League, si tratta di un’altra conferma dopo il successo all’Europeo Under 17, dove aveva segnato un gol decisivo in semifinale contro il Belgio.

Il percorso

Come riferisce La Nazione, Croci è da tempo uno dei punti di riferimento del settore giovanile viola. Cresciuto calcisticamente tra Subbiano e Montevarchi prima di approdare giovanissimo a Firenze, due anni fa aveva chiuso la stagione con l’Under 15 realizzando ben 44 gol. Nella scorsa annata, invece, ha esordito in Under 18 e Primavera, vincendo anche il Torneo di Viareggio da protagonista. Dopo il convincente debutto mondiale, l’Italia tornerà in campo lunedì 23 novembre alle 15.30 contro la Costa d’Avorio, avversaria più insidiosa del girone, prima dell’ultima sfida con l’Uzbekistan, in programma giovedì 26 alle 15.