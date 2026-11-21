FirenzeViola Esempio per Vanoli, risorsa per il club. Ma a gennaio arriva un altro esterno: il paradosso Parisi

L'esterno ex Empoli ha ricevuto grossi elogi dall'allenatore, che lo aspetta in campo. Ma a gennaio verrà preso anche un altro laterale

L’allenatore ne parla benissimo, la società lo aspetta, ma allo stesso tempo cerca anche un’alternativa. Presente e futuro di Fabiano Parisi parlano di fiducia da parte dell’ambiente che lo circonda, dal tecnico alla dirigenza, ma a gennaio Fabio Paratici e i suoi collaboratori cercheranno anche un esterno per tutelare la fascia sinistra. Dalle parti del Viola Park sono tutti convinti che il pendolino di Serino possa essere una grande risorsa per la seconda parte di stagione, ciononostante, la scelta di un altro elemento da aggiungere alla catena sinistra di Vanoli resta una priorità della Fiorentina.

Vanoli lo aspetta a braccia aperte

Proprio l’attuale allenatore è il primo sostenitore del mancino ex Empoli, di cui ha parlato benissimo non più tardi di ieri: "Fabiano è un esempio importante: ha sempre fatto il terzino, ma si è messo a disposizione quando la coperta era corta dicendo «Se pensa che questo per la squadra vada bene, allora va bene. Non si preoccupi che io ci sono». Capisci la persona che hai davanti. Disponibilità. Poi per la stagione che ha fatto dopo… forse ci eravamo sbagliati tutti pensando che fosse un terzino!". Pensiero che non serve tradurre, Vanoli punta su Parisi e sa che, ricordandosi la crescita di un anno fa nel ruolo, può giocarselo anche da esterno offensivo. Al netto di questo, però, tecnico e società sanno che il motore irpino torna da un delicato infortunio al crociato, motivo per cui la sua ripresa in campo andrà gestita accuratamente e seguita passo dopo passo, per evitare ricadute.

Ma a gennaio ne verrà preso un altro

Per questo, ribadita la fiducia incondizionata sul ragazzo, la Fiorentina intende andare a rafforzarsi sul laterale sinistro nel mercato di gennaio. L’attuale corsia mancina conta per adesso solo Valdepenas, valido e promettente fluidificante ma comunque un po’ acerbo, con Parisi che, come detto, rientrerà con l’asterisco appresso. Vanoli finora ha tamponato, quando possibile, adattando Joao Mario sulla fascia non di sua competenza, ma non basta per avere certezze per tutto il resto della stagione. Ecco perché, ferma la volontà di aspettare e credere in Parisi, nel mercato di riparazione Firenze accoglierà anche un altro esterno mancino a tutta corsia.