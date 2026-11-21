Basi solide, identità e prospettive europee: il mantra di Vanoli per la Fiorentina

Nella lunga lettera scritta con Cronache di Spogliatoio, Paolo Vanoli è tornato sulla propria esperienza a Firenze, parlando delle difficoltà vissute dopo la mancata conferma e della volontà di rimettersi in gioco. La Nazione ripercorre e analizza le sue parole: il tecnico ha sottolineato di non essere tornato per dimostrare di aver avuto ragione, ma con l’obiettivo di costruire qualcosa di importante. La salvezza conquistata nella scorsa stagione, partendo da una situazione complicata, ha rappresentato un passaggio significativo del suo percorso, affrontato attraverso scelte difficili, carattere e chiarezza.

Vanoli ha parlato anche del rapporto con i calciatori, in particolare con i più giovani, per i quali cerca di essere una guida capace di accompagnarli e responsabilizzarli. Un approccio maturato anche grazie alle esperienze nel settore giovanile della Nazionale e al confronto con tecnici come Arrigo Sacchi. A confermarne il valore è arrivata anche la testimonianza di Antonio Conte, che ha ricordato il contributo dato da Vanoli alla crescita di giocatori come Lukaku durante l’esperienza all’Inter. Quanto al futuro viola, l'allenatore punta prima a dare identità e continuità alla squadra, poi a costruire un gruppo competitivo e con prospettive europee. «Vorrei regalare qualche altra gioia alla tifoseria, oppure mettere le basi per vedere una grande Fiorentina», ha dichiarato, indicando la propria ambizione per il progetto.